Александр Гольц вошёл в тренерский штаб «Металлурга» Мг

Пресс-служба «Металлурга» объявила о назначении Александра Гольца на пост помощника главного тренера магнитогорского клуба.
В минувшем сезоне 48-летний специалист работал в «Северстали» в тренерском штабе Андрея Разина, с которым на протяжении многих сезонов в прошлом успешно играл в одной тройке в магнитогорском «Металлурге». В регулярных чемпионатах страны и плей-офф за «Магнитку» Гольц провёл 319 матчей, в которых набрал 164 очка (100+64) при 76 штрафных минутах.
В качестве тренера Гольц в течение двух сезонов работал в Германии с молодёжными командами «Фюссена». В сезоне-2017/2018 Александр работал с игроками до 16 лет, а в следующем сезоне — с хоккеистами до 20 лет.
Из-за пандемии коронавируса сезон в КХЛ был завершён досрочно без определения победителя.
- 2 мая 2020
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