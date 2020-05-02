Экс-защитник «Торпедо» Баранцев стал игроком «Локомотива»
Ярославский «Локомотив» заключил контракт с защитником Денисом Баранцевым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере». Соглашение рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне 28-летний хоккеист выступал за нижегородское «Торпедо». В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Баранцев в 58 матчах набрал 17 (9+8) очков при показателе полезности «-13». В плей-офф защитник в четырёх матчах не отметился результативными действиями.
Вчера, 1 мая, в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. «Чемпионат» ведёт лайв-репортаж. Ранее ярославский клуб объявил о назначении Андрея Скабелки на пост главного тренера.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Скабелка: работа в «Локомотиве», где много молодых воспитанников, — это большой вызов
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