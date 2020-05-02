Эмиль Галимов — о переходе в СКА: приятно перейти в клуб с такими традициями

Нападающий Эмиль Галимов поделился впечатлениями от перехода в петербургский СКА.
«Самые позитивные эмоции. Приятно перейти в клуб с такими традициями. Цели у петербургской команды всегда самые высокие, хочется стать частью этой системы и вместе добиваться результатов.
Знаю многих игроков СКА. С Серёгой Плотниковым долгое время играли в Ярославле. Знаком с Наилем Якуповым, играли с ним всё детство, живём в одном доме с его родителями. Богдан Якимов тоже из Нижнекамска, вместе играли два года. Думаю, проблем с акклиматизацией быть не должно.
Разговаривал ли о Петербурге с Тихоновым, Рукавишниковым и Ли? Да, мы много общались, они рассказывали, что Петербург – классный город, в клубе созданы все условия, чтобы решать серьёзные задачи. Они и тот же Якупов делали акцент на то, что даже в НХЛ не везде есть такие условия – база, академия, всё быстро развивается. Жду нового сезона, чтобы прочувствовать это на себе, чтобы выходить, играть и побеждать уже в составе СКА», — цитирует игрока официальный сайт СКА.
- 2 мая 2020
-
18:00
-
17:45
-
17:29
-
17:17
-
17:01
-
16:53
-
16:24
-
16:05
-
16:02
-
15:45
-
15:32
-
14:56
-
14:47
-
14:22
-
13:41
-
13:34
-
13:13
-
12:53
-
12:34
-
12:18
-
12:06
-
12:01
-
11:49
-
11:26
-
11:06
-
10:50
-
10:35
-
10:34
-
10:27
-
08:30
-
06:25
-
02:14
-
00:56
-
00:48
-
00:32