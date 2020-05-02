Эмиль Галимов — о переходе в СКА: приятно перейти в клуб с такими традициями

Нападающий Эмиль Галимов поделился впечатлениями от перехода в петербургский СКА.



«Самые позитивные эмоции. Приятно перейти в клуб с такими традициями. Цели у петербургской команды всегда самые высокие, хочется стать частью этой системы и вместе добиваться результатов.



Знаю многих игроков СКА. С Серёгой Плотниковым долгое время играли в Ярославле. Знаком с Наилем Якуповым, играли с ним всё детство, живём в одном доме с его родителями. Богдан Якимов тоже из Нижнекамска, вместе играли два года. Думаю, проблем с акклиматизацией быть не должно.



Разговаривал ли о Петербурге с Тихоновым, Рукавишниковым и Ли? Да, мы много общались, они рассказывали, что Петербург – классный город, в клубе созданы все условия, чтобы решать серьёзные задачи. Они и тот же Якупов делали акцент на то, что даже в НХЛ не везде есть такие условия – база, академия, всё быстро развивается. Жду нового сезона, чтобы прочувствовать это на себе, чтобы выходить, играть и побеждать уже в составе СКА», — цитирует игрока официальный сайт СКА.