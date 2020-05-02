Миронов: Каспарайтис сказал, что у меня «мельница» получается даже лучше, чем у него

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о прошедшем сезоне, где он установил личный рекорд результативности (4+13).



«Иначе отнёсся к летнему отдыху: перезагрузился, восстановился, подлечил все болячки. Изменил подготовку во время предсезонки, больше работал. А за результативность в сезоне хочу сказать большое спасибо партнёрам по команде, у нас, повторюсь, отличный коллектив. Очень хорошо, что этот сезон, в отличие от предыдущего, прошёл у меня без травм. Мы с Вадимом Шипачёвым сыграли 61 матч, пропустив только одну встречу — с «Трактором» перед самым плей-офф.



«Мельница» — тяжёлый приём? Я его особо не тренирую, один раз на предсезонке прошлым летом в шутку поймал Индрашиса. Потом извинился перед Миксом. А в игре смотрю по ситуации. Кстати, чем выше скорость нападающего соперника, тем легче исполнить «мельницу».



Каспарайтис – один из кумиров детства, следил за его игрой, смотрел, как он исполняет «мельницу». Мы как-то переписывались, он сказал: «Мне кажется, у тебя „мельница“ получается даже лучше. Плюс учился у великих динамовских защитников Виталия Семёновича Давыдова и Валерия Ивановича Васильева. Я не застал их игровую карьеру, но видел отрывки матчей, как они подкатывались и переворачивали игроков», — цитирует Миронова официальный сайт КХЛ.

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