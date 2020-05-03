Жарков: в прошлом сезоне Лямся прилично меня поднатаскал, выслушивал моё мнение

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков поделился мнением о назначении Томи Лямся на пост главного тренера клуба.



«В прошлом сезоне я работал с Томи Лямся в том числе индивидуально. Он прилично меня поднатаскал, мы много общались. Лямся ставит европейский, а в какой-то степени даже североамериканский стиль игры. Скажу честно, мне импонирует такой стиль. Он хочет выигрывать, доказывать, что является состоятельным тренером. Как главный тренер, он уже поработал в «Йокерите» и «Пеликансе», теперь жаждет проявить себя в топ-клубе.



Могу сказать, что тренировочный процесс при Лямся всех устраивал. Он ставил нам меньшинство на плей-офф, мы удачно сыграли в меньшинстве в серии с «Авангардом». Ещё понравилось, что он выслушивал моё мнение по меньшинству, делал какие-то предложения, вносил в мои предложения определённый апгрейд. Кроме того, Лямся много работал с иностранцами, и это понятно, ведь он знает и финский, и английский языки. Думаю, у него всё получится. Тем более сейчас площадки становятся меньше, на льду много спортивной агрессии и интенсивности», — сказал Жарков «Чемпионату».

Сошников: Лямся — хороший специалист, «Салават» будет играть активнее и стабильнее