«Нефтехимик» сделал квалификационные предложения Шарипзянову, Бикмуллину и Хисамутдинову
Нижнекамский «Нефтехимик» сделал квалификационные предложения защитнику Дамиру Шарипзянову и нападающим Рафаэлю Бикмуллину и Арсену Хисамутдинову, информирует официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне Шарипзянов принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 5 шайб и отдал 21 голевую передачу при показателе полезности «+14». В четырёх матчах плей-офф Дамир результативными действиями не отметился.
Бикмуллин в 26 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности "-2" и 16 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф результативными действиями не отметился.
Хисамутдинов в 31 матче заработал 3 (1+2) балла при показателе полезности "-4".
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