Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» сделал квалификационные предложения Шарипзянову, Бикмуллину и Хисамутдинову

«Нефтехимик» сделал квалификационные предложения Шарипзянову, Бикмуллину и Хисамутдинову
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» сделал квалификационные предложения защитнику Дамиру Шарипзянову и нападающим Рафаэлю Бикмуллину и Арсену Хисамутдинову, информирует официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне Шарипзянов принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 5 шайб и отдал 21 голевую передачу при показателе полезности «+14». В четырёх матчах плей-офф Дамир результативными действиями не отметился.

Бикмуллин в 26 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности "-2" и 16 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф результативными действиями не отметился.

Хисамутдинов в 31 матче заработал 3 (1+2) балла при показателе полезности "-4".

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020