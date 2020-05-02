«Нефтехимик» сделал квалификационные предложения Шарипзянову, Бикмуллину и Хисамутдинову

Нижнекамский «Нефтехимик» сделал квалификационные предложения защитнику Дамиру Шарипзянову и нападающим Рафаэлю Бикмуллину и Арсену Хисамутдинову, информирует официальный сайт клуба.



В минувшем сезоне Шарипзянов принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 5 шайб и отдал 21 голевую передачу при показателе полезности «+14». В четырёх матчах плей-офф Дамир результативными действиями не отметился.



Бикмуллин в 26 матчах регулярного чемпионата набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности "-2" и 16 минутах штрафного времени. В четырёх матчах плей-офф результативными действиями не отметился.



Хисамутдинов в 31 матче заработал 3 (1+2) балла при показателе полезности "-4".