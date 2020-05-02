Миронов: ужасно, что во всём мире остановился спорт и перенесена Олимпиада

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о карантине из-за коронавируса.
«Первое, что пугает, это неопределённость. Непонятно, когда закончится самоизоляция, когда начнётся новый сезон, когда в мире вообще всё успокоится. Самое страшное, когда находишься в неведении и не знаешь, как это происходит. Ужасно, что во всём мире остановился спорт, перенесена Олимпиада. В НХЛ приостановили сезон, и они не знают, как долго это всё продлится. При этом они должны поддерживать себя в форме, чтобы вернуться на лёд, как только сезон возобновится. Когда постоянно тренируешься и не играешь, это очень тяжело. У нас ситуация легче, потому что КХЛ закрыла сезон вообще. Хотя бы сейчас есть определённость и надежда, что 2 сентября, как и было объявлено, мы начнём. А до этого в середине июля соберёмся с ребятами и поедем на сборы», — цитирует Миронова официальный сайт КХЛ.
- 2 мая 2020
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