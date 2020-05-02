15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург – Славутич. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миронов: ужасно, что во всём мире остановился спорт и перенесена Олимпиада

Миронов: ужасно, что во всём мире остановился спорт и перенесена Олимпиада
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о карантине из-за коронавируса.

«Первое, что пугает, это неопределённость. Непонятно, когда закончится самоизоляция, когда начнётся новый сезон, когда в мире вообще всё успокоится. Самое страшное, когда находишься в неведении и не знаешь, как это происходит. Ужасно, что во всём мире остановился спорт, перенесена Олимпиада. В НХЛ приостановили сезон, и они не знают, как долго это всё продлится. При этом они должны поддерживать себя в форме, чтобы вернуться на лёд, как только сезон возобновится. Когда постоянно тренируешься и не играешь, это очень тяжело. У нас ситуация легче, потому что КХЛ закрыла сезон вообще. Хотя бы сейчас есть определённость и надежда, что 2 сентября, как и было объявлено, мы начнём. А до этого в середине июля соберёмся с ребятами и поедем на сборы», — цитирует Миронова официальный сайт КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android