Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Камалов: Капризова и Сорокина ждут звёздные карьеры в НХЛ. Новокузнецкие — народ пробивной

Камалов: Капризова и Сорокина ждут звёздные карьеры в НХЛ. Новокузнецкие — народ пробивной
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Амура» Никита Камалов поделился мнением об общении с ровесниками и земляками.

«Очень рад, что в „Амуре“ остаётся форвард мой тезка и земляк Никита Язьков. Рад и за воспитанника хабаровского хоккея защитника Артёма Зуба, который уже стал олимпийским чемпионом и едет в НХЛ. Недавно с Артёмом общались, мы хорошо знакомы ещё с тех времен, когда постоянно встречались школы Хабаровска и Новокузнецка. Пожелал ему удачи в „Оттаве“.

Стараюсь держать связь с Кириллом Капризовым. Официальной информации пока нет, но он тоже вроде бы отправляется в НХЛ. Как, кстати, и Илья Сорокин. Не сомневаюсь, этих парней ждёт звёздная карьера: новокузнецкие — народ талантливый и пробивной», — цитирует игрока Russia-Hockey.

Михайлов: не совсем понимаю, кто выигрывает от отъезда Капризова, Сорокина и Барабанова
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020