Камалов: Капризова и Сорокина ждут звёздные карьеры в НХЛ. Новокузнецкие — народ пробивной
Защитник «Амура» Никита Камалов поделился мнением об общении с ровесниками и земляками.
«Очень рад, что в „Амуре“ остаётся форвард мой тезка и земляк Никита Язьков. Рад и за воспитанника хабаровского хоккея защитника Артёма Зуба, который уже стал олимпийским чемпионом и едет в НХЛ. Недавно с Артёмом общались, мы хорошо знакомы ещё с тех времен, когда постоянно встречались школы Хабаровска и Новокузнецка. Пожелал ему удачи в „Оттаве“.
Стараюсь держать связь с Кириллом Капризовым. Официальной информации пока нет, но он тоже вроде бы отправляется в НХЛ. Как, кстати, и Илья Сорокин. Не сомневаюсь, этих парней ждёт звёздная карьера: новокузнецкие — народ талантливый и пробивной», — цитирует игрока Russia-Hockey.
Михайлов: не совсем понимаю, кто выигрывает от отъезда Капризова, Сорокина и Барабанова
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