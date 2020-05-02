«Ну как шопинг, прёт?». Ничушкин прогулялся по пустому торговому центру
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин вместе с женой прогулялся по опустевшему торговому центру. Напомним, в России, как и в большинстве других стран мира, введён карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Ну как шопинг, прёт?» — сказал Ничушкин на видео.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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Ничушкин бегает по вечерней Москве во время карантина
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