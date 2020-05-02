В. Кулёмин: если боль не мешает тренироваться, я не останавливаюсь

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин подвёл итоги сезона и рассказал о восстановлении после тяжёлой травмы.
«Жду с нетерпением нового сезона, особенно после того, что этот чемпионат мы не доиграли. Команда достойно смотрелась и показывала хорошую игру. Могли побороться за главный трофей, теперь будем добиваться результата в следующем сезоне.
После травмы всегда сложно вернуться в игру. Через неделю больничного ты уже теряешь игровой тонус, что уж говорить о месяце простоя. Потом восстановительные процедуры, тренировочный процесс, а дальше уже игры. В итоге через два с половиной месяца я был в форме.
Тройка Моисеев — Ефремов — Кулёмин? Мы всю предсезонку прошли на одном дыхании, при этом не пропустив ни одной тренировки. У нас, конечно, были какие-то микротравмы, но если боль не мешает тренироваться, я не останавливаюсь, да и ребята тоже. У некоторых игроков случались повреждения другого характера, и им приходилось восстанавливаться. Получается, мы с Димой и Владом долгое время тренировались и играли в таком сочетании, тренеры нам доверяли и не разъединяли нашу тройку, что привело к хорошему взаимодействию», — цитирует игрока официальный сайт «Динамо».
- 2 мая 2020
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