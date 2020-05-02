Хоккеист Цыганов раскритиковал правительство России

Российский форвард минской «Юности» Денис Цыганов прокомментировал карантинные меры по борьбе с коронавирусом в России.
«Пару месяцев назад, строя свои планы на отпуск, не подозревал о том, что Covid-19 сможет так сильно их изменить. Когда в России начинали вводить карантин, я был убеждён, что в моей стране всё делают как надо. Но это быстро прошло. Ведь запереть людей в квартирах, лишить возможности заработка, объявив «оплачиваемые выходные», и никак не помогать не кажется мне правильным. Как сказал Вася Уткин, это больше похоже на предательство, и трудно с ним не согласиться.
Меня карантин не коснулся, потому что я нахожусь в Беларуси, а здесь его нет. И сначала я думал, что это дико неправильно, но сейчас я рад возможности беспрепятственно выйти на прогулку. А фраза «на карантин уйти легко, но жрать-то что будем?» уже не кажется абсурдной. Возможно, это потому, что сейчас у меня нет необходимости ходить каждый день на работу и я могу сам избегать мест скопления людей», — написал Цыганов в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии.
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