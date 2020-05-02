И. Воробьёв: «Металлург» кропотливо работает над формированием нового тренерского штаба

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал назначение Александра Гольца на пост помощника главного тренера и Клемена Мохорича на должность тренера вратарей.



«Мы кропотливо работаем над формированием нового тренерского штаба, подобрали качественных специалистов. По поводу нового тренера вратарей Клемена Мохорича можно сказать, что решение принималось на основании огромного объёма тщательно собранных данных. Я с ним много разговаривал, собирали информацию о нём везде, где он работал, с кем он работал, как он работал. Мы разговаривали с вратарями, которых он тренировал в Континентальной хоккейной лиге, и было понятно, что он качественно и профессионально подходил к своим обязанностям, были хорошие отзывы. Конечно, мнение Фредрика Стиллмана мы тоже учитывали, но оно было далеко не единственным.



Клемен в совершенстве владеет как русским, так и английским языком. Немаловажно, что он очень много учится и хорошо прогрессирует как специалист, в межсезонье совершенствуется, ездит в Америку, работает там с тренерами вратарей, помогает им готовить голкиперов, играющих в Национальной хоккейной лиге.



Мы уверены, что он даст хороший импульс в развитии нашим вратарям. Он в работе с утра до ночи, по-хорошему фанат своего дела, поэтому, учитывая всё вышесказанное, мы и остановились на его кандидатуре.



Что касается Александра Гольца, то он проделал большой объём работы в «Северстали», мы внимательно посмотрели интересующие нас моменты, достаточно долго созванивались, общались по поводу общих взглядов на то, как должна действовать команда. В «Металлурге» он будет отвечать за атаку, я уже поставил перед ним некоторые задачи, над которыми он сейчас работает, и могу сказать, что у него очень много интересных идей и решений, в данный момент мы их активно обсуждаем. Он хороший специалист, и я уверен, что он будет очень серьёзным дополнением руководящего состава команды», — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.

Александр Гольц вошёл в тренерский штаб «Металлурга» Мг