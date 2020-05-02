Артемий Панарин показал тренировку с валиком и стеной
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин показал тренировку в домашних условиях. Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен. Возможная дата возобновления сезона — 1 июля.
«Поскольку на карантине льда нет, тренируемся с валиком и стеной, больше нам ничего не нужно. Делаем бросок. Закручиваешь при этом валик, чтобы он не останавливался», — сказал Панарин.
Посмотреть видео можно также в аккаунте Артемия Панарина в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии.
Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
Панарин — о карантине: у меня есть запас прочности, а как людям жить? Это печально
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