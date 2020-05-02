Валк — о жизни на карантине: каждый день похож на предыдущий

Нападающий «Барыса» Кёртис Валк рассказал, как развлекается во время карантина из-за коронавируса.
«Я и моя девушка воспитываем собаку. Конечно, занимаемся с ней очень много времени. Безусловно, работаю также над своей формой, чтобы быть готовым к следующему сезону. Если сезон начнётся непосредственно сейчас, то моим желанием, целью будет по-прежнему выиграть Кубок Гагарина. Признаюсь, каждый день похож на предыдущий. Мы берём с собой собаку на прогулку, затем обычно играю в теннис или тренируюсь. Как только это всё закончится, я бы хотел сразу же отправиться поиграть в гольф со своими друзьями.
Если вдруг Биссонетт пригласит меня к себе в программу, то с удовольствием приму участие. Было бы здорово пообщаться с ним, рассказать обо всех тех удивительных моментах, через которые я прошёл благодаря хоккею», — цитирует хоккеиста Baigenews.
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