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Игроки команды президента Беларуси сдали тест на коронавирус, но сам Лукашенко — нет

Игроки команды президента Беларуси сдали тест на коронавирус, но сам Лукашенко — нет
Хоккей / Прочие 0

Все хоккеисты команды президента Беларуси сдали тест на коронавирус после появления информации о заражении форварда коллектива Дмитрия Мелешко, информирует «Прессбол». Также хоккеистам было рекомендовано в ближайшее время находиться по месту жительства. Последний матч команда провела 11 апреля.

Сам Александр Лукашенко тест не сделал. «Он живёт в сельской местности. Свежий воздух, в этом необходимости нет», — сообщила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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