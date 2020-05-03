Лундквист — о новом статусе в «Рейнджерс»: это было непростое испытание для психики

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист признался, что трудно свыкался с тем фактом, что в ходе нынешнего сезона потерял статус первого номера команды.

«Честно скажу, я прошёл через непростое время прошлой зимой. Конечно, всё в мире меняется. Но мне было непросто привыкнуть к новым условиям. На протяжении почти пятнадцати лет у меня была определённая роль. Конечно, я очень много думал, как ситуация обстоит сейчас. Каждый день, чуть ли ни каждый час. Это было непростым испытанием для психики.



Но сейчас стараюсь фокусироваться на настоящем. Провожу всё время с семьёй. Иногда можешь стать себе главным врагом, если слишком зацикливаешься на какой-то одной вещи», — цитирует Хенрика Лундквиста SVT.