Терещенко: у минского «Динамо» 13 поражений, а Вудкрофт про философию рассказывает. Дурдом

Бывший нападающий минского «Динамо» Алексей Терещенко критически оценил работу главного тренера «зубров» Крэйга Вудкрофта.

«В Минске очень понравилось. Но ситуация в „Динамо“… Каждый год одно и то же. Ну нельзя так, это надо искоренять. Возможно, я не прав, поэтому Вудкрофт меня и не оставил. Здесь дело даже не в авторитете. Нужно управлять командой, а если тренер слабый…

Если тренер сильный, команда будет давать результат. Смотрел на «Динамо» с горечью. Сколько, 13 поражений? Ребята, ну вы о чём? На каждой пресс-конференции рассказывает про философию. О чём вы? Взрослые мужики играют, которые хотят чего-то добиться, ставят цели, а у нас — философия. Это просто дурдом!

Кто из молодых у него играл? Мартынов начал под 15 минут играть. Чем всё закончилось? Четыре минуты! Четыре! О чём можно говорить? Кто из молодых играл? Только защитник Ерёменко. Он Энрота убирает, берёт Тейлора, ставит. Зачем? У тебя Саня Осипков, Мишка Карнаухов. Зачем? Если у вас философия — молодых растить, так делайте это. Тренеры должны работать, а не философии задвигать. Может быть, говорю жёстко, но это правда», — сказал Терещенко во время прямого эфира в «инстаграме» Андрея Степанова.