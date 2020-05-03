Охтамаа — о «Барысе»: подписывал контракт на один сезон, ничего больше мы не обсуждали

Защитник «Локомотива» Атте Охтамаа рассказал о решении покинуть «Барыс» и прокомментировал переход в ярославский клуб.
«У меня не было контракта на следующий сезон и переговоров о возможности продления соглашения с „Барысом“. „Локомотив“ проявил интерес, поэтому это было лёгким решением для меня. Подписывал контракт на один сезон, ничего больше мы не обсуждали.
Думаю, «Локомотив» будет достаточно сильным клубом в грядущем сезоне. Там одна из лучших команд в лиге, это хорошая возможность выиграть что-то значимое. Был рад, что Скабелка также будет в «Локомотиве». Это плюс, когда знаешь, чего ждать от тренера.
Андрей Скабелка — хороший тренер, способен помочь «Локомотиву» добиться хороших результатов. Он проделал большую работу в казахстанском клубе. Сплотил нас, помог прибавить молодым. «Барыс» завершил сезон вторым на Востоке, и это довольно веский показатель того, что мы играли хорошо», — цитирует Охтамаа Sports.kz.
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