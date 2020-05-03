Пашков: Кудашов – пока средний тренер. Он упустил шанс подняться на вершину

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о работе Алексея Кудашова в роли главного тренера сборной России и СКА.

«Думаю, в нашем хоккейном мире это уже не сюрприз — эксперимент с объединением трёх главных тренеров не сработал ни в СКА, ни в сборной. Год назад эту тройку покинул Илья Воробьёв, теперь, видимо, уходит и дуэт Алексея Кудашова и Анвара Гатиятулина.

Прошедший сезон показал, что Кудашов — пока средний тренер. Это мы увидели даже не в клубе, а в сборной, которая Евротур-2019/2020, к сожалению, завалила. Наверное, Кудашов — неплохой и въедливый специалист, он выложился по максимуму, но шанс подняться на вершину упустил.

Если говорить о Гатиятулине, он спокойно отсиделся в тени и, на мой взгляд, имеет возможность выстрелить в «Тракторе». В СКА и сборной он многое повидал, эмоции, как Кудашов, не растратил. У Гатиятулина впереди важный сезон, когда нужно провести реабилитацию», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.