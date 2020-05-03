НХЛ разослала клубам проект проведения драфта-2020, изменив правила лотереи

Национальная хоккейная лига разослала клубам проект проведения драфта-2020, сообщает Sportsnet. Ориентировочная дата – 5 июня.

Как сообщалось ранее, церемония может пройти в формате видеоконференции. НХЛ внесла ряд предложений по известным затруднениям из-за проведения драфта до окончания сезона.

– Клубам, совершавшим обмены, включавшие условные выборы на драфте, предложат неделю для корректировки условий сделки. Если они не сделают этого, то должны будут согласиться с вариантом, предложенным лигой.

– Определение права на участие в драфт-лотерее будет происходить по проценту набранных очков на момент остановки сезона. Как и раньше, в лотерее будут участвовать 15 команд.

– Изменения коснутся и правил лотереи. В последние годы проводилось три отдельные лотереи за право выбора под общим первым, вторым и третьим номерами. Теперь планируется оставить лотерею только для общего первого пика. При этом команды смогут улучшить свою позицию максимум на четыре места.

Это означает, что занимавший последнее место на момент приостановки сезона «Детройт Ред Уингз» будет выбирать как минимум вторым.

«Когда бы мы ни провели драфт-2020 – в июне или октябре-ноябре, – это всё равно нетипичная ситуация. Нельзя сравнивать этот драфт с любым другим годом. Хотя в ноябре мы будем знать больше о следующем сезоне с точки зрения коллективного соглашения, потолка зарплат, эскроу и так далее, всё ещё останется много вопросов, на которые пока нет ответа», – считает заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.