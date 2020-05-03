Айзерман — об идее проведения драфта НХЛ до завершения сезона: зачем это нужно?

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман выступил против идеи провести драфт НХЛ-2020 до завершения сезона.

«Первая мысль — зачем? Зачем это нужно? Очевидно, на это влияют многие моменты. Порядок выбора не установлен, мы не знаем, кто попал в плей-офф, а кто нет. Пока не вижу веских причин, почему драфт нужно проводить до завершения сезона, если мы закончим его летом», – цитирует Стива Айзермана Sportsnet.

Национальная хоккейная лига разослала клубам проект проведения драфта 2020 года. Ориентировочная дата – 5 июня. Как сообщалось ранее, церемония может пройти в формате видеоконференции. НХЛ внесла ряд предложений по известным затруднениям из-за проведения драфта до окончания сезона.