В «Северстали» упразднили должность генменеджера. Михаил Щедрин покинул клуб

В «Северстали» упразднена должность генерального менеджера, сообщается в официальном «твиттере» череповецкого клуба. Михаил Щедрин, занимавший эту должность, покидает клуб.
Обязанности генерального менеджера будут распределены между членами тренерского штаба и сотрудниками администрации клуба. Часть обязанностей возложены на тренера-селекционера Александра Крюкова.
Главным тренером «Северстали» в новом сезоне КХЛ останется Андрей Разин. Тренеры Евгений Михалкевич и Андрей Карпин будут помогать ему, как и в прошлом сезоне. В свою очередь Александр Гольц покидает команду. Пополнят же тренерский штаб три специалиста: Евгений Ставровский, Александр Крюков и Сергей Шабанов.
46-летний Разин возглавил «Северсталь» в ноябре 2018 года. Специалист руководил саратовским «Кристаллом» и ижевской «Ижсталью», выступавшими в ВХЛ. Работал главным тренером в командах КХЛ «Автомобилист», «Югра» и «Адмирал».
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