Бывший защитник «Трактора» Бородкин официально стал игроком «Витязя»

«Витязь» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с защитником Артёмом Бородкиным.

28-летний Бородкин в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 5 (0+5) баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 15 минут 51 секунду за матч. В Континентальной хоккейной лиге Бородкин играл только за «Трактор», проведя за клуб семь сезонов.



По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ челябинский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 1 мая 2020 года «Трактор» на официальном сайте клуба сообщил об уходе из команды 11 хоккеистов, в число которых попал и защитник Бородкин.