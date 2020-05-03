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Бывший защитник «Трактора» Бородкин официально стал игроком «Витязя»

Бывший защитник «Трактора» Бородкин официально стал игроком «Витязя»
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с защитником Артёмом Бородкиным.

28-летний Бородкин в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 5 (0+5) баллов при показателе полезности «-3» и 10 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 15 минут 51 секунду за матч. В Континентальной хоккейной лиге Бородкин играл только за «Трактор», проведя за клуб семь сезонов.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата КХЛ челябинский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 1 мая 2020 года «Трактор» на официальном сайте клуба сообщил об уходе из команды 11 хоккеистов, в число которых попал и защитник Бородкин.

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