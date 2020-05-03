«Металлург» заключил двухлетний контракт с экс-защитником «Авангарда» Мартыновым

«Металлург» заключил двухлетний контракт с защитником Егором Мартыновым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Мартынов принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 12 (5+7) очков при показателе полезности «+18» и 10 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 17 минут 31 секунду за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина на счету 29-летнего хоккеиста одна результативная передача.
Мартынов провёл в «Авангарде» четыре последних сезона. В КХЛ защитник дебютировал в составе новокузнецкого «Металлурга», за который выступал в сезоне-2013/2014. 1 мая 2020 «Авангард» объявил об уходе из команды 10 хоккеистов, в число которых угодил и защитник Мартынов.
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