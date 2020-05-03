Источник: ЦСКА получит от «Авангарда» за Толчинского около 85 млн рублей

ЦСКА не будет повторять контрактное предложение «Авангарда» форварду Сергею Толчинскому, омский хоккейный клуб выплатит «армейцам» около 85 миллионов рублей в качестве компенсации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«ЦСКА отказался повторять предложение Толчинскому. На следующей неделе форвард официально станет игроком „Авангарда“. Ожидается, что за два сезона в омском клубе хоккеист заработает около 100 миллионов рублей. Компенсация, которую „Авангард“ выплатит ЦСКА, составит примерно 85 миллионов рублей», — сообщил источник агентства.
Ранее сообщалось, что форвард, ставший ограниченно свободным агентом, по прошлому контракту с ЦСКА зарабатывал около 25 млн рублей в год. Москвичи хотели сохранить Толчинского и могли повторить предложение «Авангарда», но им может помешать потолок зарплат.
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