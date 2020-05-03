«Витязь» подписал контракт с нападающим Фёдором Малыхиным
«Витязь» на официальном сайте клуба объявил о заключении контракта с нападающим Фёдором Малыхиным. Контракт с хоккеистом рассчитан на один сезон.
Минувший сезон 29-летний нападающий начинал в составе «Трактора». В челябинском клубе Фёдор принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафного времени.
В дедлайн Малыхин перешёл в «Спартак», где в общей сложности провёл 17 матчей, забросив четыре шайбы и сделав две результативные передачи. До переезда в Челябинск Малыхин защищал цвета «Ак Барса» и «Автомобилиста».
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