Жена Малкина показала, как сын скучает по хоккею

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала в своём «инстаграме» фотографию с сыном Никитой.
«Шёл второй месяц без хоккея», — подписала фото Кастерова.
Фото доступно в «инстаграме» Кастеровой.
В нынешнем сезоне российский форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент сезон в североамериканской лиге приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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