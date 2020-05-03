ИИХФ составила символическую сборную Финляндии всех времён

Международная федерация хоккея на официальном сайте составила символическую сборную Финляндии всех времён. Команда состоит из одной пятёрки и вратаря.
Вратарём выбран Пекка Ринне из «Нэшвилл Предаторз». 37-летний голкипер проводит в НХЛ 14-й сезон и всё это время выступает только за одну команду. Он является рекордсменом лиги по победам среди финских вратарей (359).
Пару защитников составили Теппо Нумминен и Киммо Тимонен. Нумминен — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (1988, 2006). Тимонен является серебряным (2006) и трижды бронзовым призёром Олимпийских игр (1998, 2010, 2014), а также обладателем Кубка Стэнли (2015).
Тройку нападающих составили легендарные Яри Курри, Теему Селянне и Саку Койву. Курри в 1980-м дебютировал в НХЛ и завоевал четыре кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз» (1984, 1985, 1987, 1990). Селянне за 23 сезона в НХЛ провёл 1451 игру, набрал 1457 (684+773) очков и в сезоне-2006/2007 в составе «Анахайм Дакс» выиграл Кубок Стэнли. Койву за 18 сезонов в НХЛ провёл 1124 игры и записал на свой счёт 832 (255+577) очка.
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