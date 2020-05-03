Фазель: уверен, хоккей вернётся уже осенью

Глава международной федерации хоккея Рене Фазель поделился мнением о возвращении хоккея после карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я понимаю, что сейчас людям тяжело сидеть дома. Но таким образом проявляется акт солидарности. Уверен, что вирус уйдёт, это точно. Главное сейчас — слушать правительства своих стран. Понимаю, что это тяжёлый момент, когда нет спорта по телевидению, но уверен, что хоккей вернётся уже в следующем сезоне, это произойдёт осенью. Так что очень важно оставаться здоровыми», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.