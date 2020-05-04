НХЛ показала, как тренируется на карантине Хенрик Лундквист

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги показала, как шведский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

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Лундквист — обладатель «Везины Трофи» 2012 года, на его счету 459 выигранных матчей в НХЛ, что является лучшим показателем в истории «Рейнджерс» и 6-й результат в истории лиги. В текущем сезоне он заработал $ 7 млн и около $ 54 млн за карьеру.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва остаются неизвестными.