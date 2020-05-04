Кожевников: смущает, что в сборной есть какая-то стихийность в тренерских рокировках

Олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников прокомментировал возможное назначение Валерия Брагина наставником сборной России.
«Считаю, что в прошедшем сезоне сборная, мягко говоря, нехорошо показала себя на Евротуре. И надо что-то менять. Лёха Кудашов — по-прежнему перспективный специалист, но надо ему ещё поднабраться опыта для работы с национальной командой. Правда, говорят, что он сам уходит, поскольку устал. Если так, то, может быть, это правильно. Стоит отдохнуть и со свежими силами взяться за новый клуб, как это у него когда-то получилось с «Локомотивом».
Нам ведь надо работать на перспективу. К той же Олимпиаде в Пекине необходимо иметь боеспособную сборную. И действовать с прицелом на неё. Особенно если туда не поедут ребята из НХЛ, куда сейчас просто потоком отправляются российские хоккеисты. Без них особенно важно быстрее доводить молодёжь до уровня сборной и обкатывать её на Евротурах и чемпионатах мира. Брагин как раз для этого годится.
Единственное, что смущает, — какая-то стихийность в тренерских рокировках. Всё как-то резко происходит и, по моим ощущениям, неподготовленно. Так было со сменой Олега Знарка на Илью Воробьева. Потом та же ситуация со сменой Воробьёва на Кудашова. И сейчас что-то похожее в истории с возможной рокировкой Кудашова на Брагина. Тогда как посмотрите на шведов и финнов, которые заранее, иногда за полгода до окончании контрактов с тренерами, объявляют об их замене. И плавно перестраивают сборную в зависимости от обстоятельств.
Нам бы так же смотреть чуть подальше вперёд. При этом хорошо, что сейчас мы по их примеру привлекаем к работе с главной сборной человека, трудившегося с молодёжкой. Нашим конкурентам из Скандинавии это принесло результат на трёх последних чемпионатах мира. Шведов на двух золотых ЧМ возглавлял Рикард Гренборг, вышедший из молодёжной сборной. И такой же опыт был у Юкки Ялонена, выигравшего с финнами прошлогоднее первенство», — приводят слова Кожевникова «Известия».
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