Кожевников: Скабелка — свой человек в Ярославле. Опыта работы в КХЛ ему не занимать

Олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников поделился мнением о назначении Андрея Скабелки главным тренером ярославского «Локомотива».
«Опыта работы в КХЛ ему не занимать. Он не один сезон проявлял себя как системный специалист, знающий, чего хочет от команды, и понимающий, как этого добиться. И «Сибирь», и «Барыс» при нём отличались чёткой организацией игры, дисциплиной и характером. А теперь он идёт в не чужой для себя клуб. Скабелка — свой человек в Ярославле. Играл за команду, выигрывал с ней золото чемпионата. Его знает руководство клуба и любят болельщики.
Другое дело, что специфика работы в «Локомотиве» отличается от того, с чем Скабелка сталкивался в «Барысе». Там он имел в своём распоряжении качественных легионеров из Северной Америки с казахскими паспортами. А в Ярославле много местной молодёжи, которую надо развивать и выводить на новый уровень. Раньше Скабелка не часто сталкивался с этим, поэтому неизвестно, как у него получится.
Не лишится ли Скабелка работы при первых же проблемах? Ну, у него хотя бы контракт заключён на три года. Это какая-никакая страховка. Я, конечно, не знаю деталей соглашения. Но если за увольнение причитается крупная неустойка, вряд ли «Локомотиву» будет выгодно быстро увольнять Скабелку при первых же проблемах. Хотя в Ярославле скоры на расправу», — приводят слова Кожевникова «Известия».
- 4 мая 2020
-
00:58
-
00:49
-
00:33
-
00:00
- 3 мая 2020
-
23:50
-
23:00
-
22:28
-
22:06
-
21:40
-
21:15
-
20:50
-
19:51
-
19:18
-
18:58
-
18:35
-
17:51
-
17:45
-
17:13
-
16:30
-
16:01
-
15:45
-
15:36
-
15:10
-
14:47
-
14:40
-
14:22
-
14:00
-
13:40
-
13:26
-
13:21
-
13:10
-
12:50
-
12:26
-
12:08
-
11:55