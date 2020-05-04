Кожевников: Скабелка — свой человек в Ярославле. Опыта работы в КХЛ ему не занимать

Олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников поделился мнением о назначении Андрея Скабелки главным тренером ярославского «Локомотива».

«Опыта работы в КХЛ ему не занимать. Он не один сезон проявлял себя как системный специалист, знающий, чего хочет от команды, и понимающий, как этого добиться. И «Сибирь», и «Барыс» при нём отличались чёткой организацией игры, дисциплиной и характером. А теперь он идёт в не чужой для себя клуб. Скабелка — свой человек в Ярославле. Играл за команду, выигрывал с ней золото чемпионата. Его знает руководство клуба и любят болельщики.

Другое дело, что специфика работы в «Локомотиве» отличается от того, с чем Скабелка сталкивался в «Барысе». Там он имел в своём распоряжении качественных легионеров из Северной Америки с казахскими паспортами. А в Ярославле много местной молодёжи, которую надо развивать и выводить на новый уровень. Раньше Скабелка не часто сталкивался с этим, поэтому неизвестно, как у него получится.

Не лишится ли Скабелка работы при первых же проблемах? Ну, у него хотя бы контракт заключён на три года. Это какая-никакая страховка. Я, конечно, не знаю деталей соглашения. Но если за увольнение причитается крупная неустойка, вряд ли «Локомотиву» будет выгодно быстро увольнять Скабелку при первых же проблемах. Хотя в Ярославле скоры на расправу», — приводят слова Кожевникова «Известия».