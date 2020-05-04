Стала известна причина смерти 13-летнего капитана детской следж-хоккейной команды Red Rocket Рафаэля Зиновьева.

«Он два дня в коме был, умер из-за проблем с сердцем. Сердце подключили к аппарату, но в сознание он так и не пришёл", — приводит слова президента Детской следж-хоккейной лиги Анастасии Барадачевой Р-спорт.

Ранее информацию о смерти Рафаэля Зиновьева сообщила пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги.

«Рафаэль всегда стремился стать лучше, усердно тренировался, развивался. Буквально неделю назад подал заявку на участие в ГТО, он очень хотел получить золотой значок. А ещё – встать с коляски и научиться ходить. И каждый маленький шажок, пусть даже в аппарате, был для него победой и большой радостью.

Это большая потеря для всей нашей следж-хоккейной семьи. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении лиги.