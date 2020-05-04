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Стала известна причина смерти 13-летнего капитана детской следж-хоккейной команды

Стала известна причина смерти 13-летнего капитана детской следж-хоккейной команды
Хоккей / Прочие 0

Стала известна причина смерти 13-летнего капитана детской следж-хоккейной команды Red Rocket Рафаэля Зиновьева.

«Он два дня в коме был, умер из-за проблем с сердцем. Сердце подключили к аппарату, но в сознание он так и не пришёл", — приводит слова президента Детской следж-хоккейной лиги Анастасии Барадачевой Р-спорт.

Ранее информацию о смерти Рафаэля Зиновьева сообщила пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги.
«Рафаэль всегда стремился стать лучше, усердно тренировался, развивался. Буквально неделю назад подал заявку на участие в ГТО, он очень хотел получить золотой значок. А ещё – встать с коляски и научиться ходить. И каждый маленький шажок, пусть даже в аппарате, был для него победой и большой радостью.

Это большая потеря для всей нашей следж-хоккейной семьи. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении лиги.

Умер 13-летний капитан следж-хоккейной команды Рафаэль Зиновьев
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