Стала известна причина смерти 13-летнего капитана детской следж-хоккейной команды Red Rocket Рафаэля Зиновьева.
«Он два дня в коме был, умер из-за проблем с сердцем. Сердце подключили к аппарату, но в сознание он так и не пришёл", — приводит слова президента Детской следж-хоккейной лиги Анастасии Барадачевой Р-спорт.
Ранее информацию о смерти Рафаэля Зиновьева сообщила пресс-служба Детской следж-хоккейной лиги.
«Рафаэль всегда стремился стать лучше, усердно тренировался, развивался. Буквально неделю назад подал заявку на участие в ГТО, он очень хотел получить золотой значок. А ещё – встать с коляски и научиться ходить. И каждый маленький шажок, пусть даже в аппарате, был для него победой и большой радостью.
Это большая потеря для всей нашей следж-хоккейной семьи. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении лиги.
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