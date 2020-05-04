Юнг: в «Адмирале» тренеры часто на нас кричали. Здесь привыкают к этому с юных лет

Экс-нападающий «Адмирала» Маркус Юнг поделился воспоминаниями об игре за клуб из Владивостока.



«Во Владивостоке жить непросто. Разница во времени со Швецией составляет 9 часов плюс постоянные перелёты. Для меня это была школа жизни. Часто я не понимал, что говорят тренеры. Они любили общаться на повышенных тонах и часто просто кричали на нас. Здесь хоккеисты к этому привыкли, с таким отношением они сталкиваются с юных лет. Это очень отличается от того формата, к которому мы привыкли в Швеции.



Мы не попали в плей-офф, и не знаю, кого за это винить. Наверное, организм не может выдержать целый сезон постоянных перелётов и переездов. Очень тяжело провести несколько сезонов в таком клубе, как «Адмирал». Но я не жалею, что сделал такой выбор», — цитирует Юнга HockeySverige.