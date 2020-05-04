Премьер-министр Канады: игрокам НХЛ, приехавшим из Европы, придётся сесть на карантин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в случае возобновления сезона Национальной хоккейной лиги всем хоккеистам, приехавшим в Канаду из Европы, придётся соблюдать карантин.
«Мы будем рассматривать этот вопрос. Но любому человеку, кто прибывает из другой страны, придётся очень строго следовать всем правилам карантина. Пока мы с НХЛ это не обсуждали», — приводит слова Трюдо AP.
Двухнедельный карантин может значительно повлиять на планы лиги по возобновлению сезона-2019/2020. Согласно наиболее активного варианта расписания, игроки должны вернуться в Северную Америку уже 15 мая, а в июне запланированы тренировочные сборы и контрольные матчи. В начале июля предполагается возобновление регулярного чемпионата, а финал Кубка Стэнли, вероятно, продлится до сентября.
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