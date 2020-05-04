Евенко: минскому «Динамо» нужно играть в КХЛ. Для Беларуси это как футбольная АПЛ

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко выразил уверенность, что его клубу нужно продолжать выступать в Континентальной хоккейной лиге.
"
Я думаю, «Динамо» должно выступать в КХЛ. Это очень престижно для страны и хоккея. КХЛ – вторая по силе лига в мире. Это сравнимо как если бы у любого белорусского футбольного клуба была возможность играть в Англии, в АПЛ. Плюс развитие хоккеистов – это тоже важно.
Что нужно, чтобы «Динамо» выиграло Кубок Гагарина? Нужно время и доверие руководству. Нужно, чтобы они выбрали путь развития и по нему действовали. С нуля что-то сделать за год – нет, нужно строить что-то. Не получится подписать большие имена и сразу выиграть. Нужны какие-то традиции, вводить стандарты, культуры", — цитирует Евенко официальный сайт клуба со ссылкой на эфир игрока в «Инстаграме».
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