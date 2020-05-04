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Хартли: Капризов — это не Овечкин и не Ковальчук. Он просто правильно играет в хоккей

Хартли: Капризов — это не Овечкин и не Ковальчук.
Хартли: Капризов — это не Овечкин и не Ковальчук. Он просто правильно играет в хоккей
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли оценил перспективы нападающего Кирилла Капризова проявить себя в Национальной хоккейной лиге.

«Капризов — невероятный «двусторонний» игрок. У него есть потенциал, чтобы стать настоящим универсалом. Это не хоккеист типа Овечкина или Ковальчука, у которых есть одно главное качество, все знают про их бросок. Капризов не будет тащить шайбу из одного конца площадки в другой, это не Буре, не Овечкин и не Ковальчук. Он играет в намного более универсальный, всесторонний хоккей.

Он создаст собственный стиль, немного похожий на то, что делал в «Торонто» Илья Михеев. У него есть скорость, достаточная для игры в НХЛ. Есть множество аспектов, где он выглядит просто отлично. Он просто правильно играет в хоккей», — приводит слова Хартли The Athletic.

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