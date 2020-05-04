А. Запашный: болею за «Ак Барс». В этом сезоне он выступил хорошо, как и всегда

Народный артист Российской Федерации Аскольд Запашный рассказал о любви к хоккею и команде, за которую болеет.
«Хоккей — один из моих самых любимых видов спорта. Но в детстве коньков у меня не было, и я с завистью смотрел на катающихся ребят. Коньки, хоккей казались недостижимой мечтой, потому что мы жили достаточно бедно. Я выходил на лёд в валенках. Однажды попробовал блеснуть на фигурных коньках, но помешали зубцы. На этом всё и закончилось.
Потом, спустя уже много лет, около 30, мы были на гастролях в Казахстане, и один наш друг пригласил поиграть в хоккей. К тому времени я уже кое-как научился кататься на коньках: купил себе однополосные ролики… А до этого в Венгрии в центре Будапешта видел, как ребята играют в хоккей с мячом. Меня это сильно заинтересовало. И пошло, поехало.
Болею за казанский «Ак Барс». У меня даже есть настоящая майка клуба, подарили однажды ребята. Ещё есть свитер ярославского «Локомотива». Очень им дорожу в память о команде, которая погибла в авиакатастрофе. Что касается «Ак Барса», в этом сезоне он, как и всегда, выступил хорошо, что неудивительно, так как Татарстан уделяет большое внимание хоккею. Он там процветает на всех уровнях – от детского, юношеского до КХЛ. Отсюда Кубки Гагарина. Уверен, Казань ещё не раз завоюет трофей. На мой взгляд, огромный вклад в развитие хоккея в Татарстане внёс экс-главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. Настоящий профессионал своего дела», — цитирует Запашного официальный сайт КХЛ.
- 4 мая 2020
-
11:18
-
10:54
-
10:25
-
10:02
-
09:52
-
09:38
-
09:19
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
02:26
-
00:58
-
00:49
-
00:33
-
00:00
- 3 мая 2020
-
23:50
-
23:00
-
22:28
-
22:06
-
21:40
-
21:15
-
20:50
-
19:51
-
19:18
-
18:58
-
18:35
-
17:51
-
17:45
-
17:13
-
16:30
-
16:01
-
15:45
-
15:36
-
15:10