А. Запашный: болею за «Ак Барс». В этом сезоне он выступил хорошо, как и всегда

Народный артист Российской Федерации Аскольд Запашный рассказал о любви к хоккею и команде, за которую болеет.



«Хоккей — один из моих самых любимых видов спорта. Но в детстве коньков у меня не было, и я с завистью смотрел на катающихся ребят. Коньки, хоккей казались недостижимой мечтой, потому что мы жили достаточно бедно. Я выходил на лёд в валенках. Однажды попробовал блеснуть на фигурных коньках, но помешали зубцы. На этом всё и закончилось.



Потом, спустя уже много лет, около 30, мы были на гастролях в Казахстане, и один наш друг пригласил поиграть в хоккей. К тому времени я уже кое-как научился кататься на коньках: купил себе однополосные ролики… А до этого в Венгрии в центре Будапешта видел, как ребята играют в хоккей с мячом. Меня это сильно заинтересовало. И пошло, поехало.



Болею за казанский «Ак Барс». У меня даже есть настоящая майка клуба, подарили однажды ребята. Ещё есть свитер ярославского «Локомотива». Очень им дорожу в память о команде, которая погибла в авиакатастрофе. Что касается «Ак Барса», в этом сезоне он, как и всегда, выступил хорошо, что неудивительно, так как Татарстан уделяет большое внимание хоккею. Он там процветает на всех уровнях – от детского, юношеского до КХЛ. Отсюда Кубки Гагарина. Уверен, Казань ещё не раз завоюет трофей. На мой взгляд, огромный вклад в развитие хоккея в Татарстане внёс экс-главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. Настоящий профессионал своего дела», — цитирует Запашного официальный сайт КХЛ.