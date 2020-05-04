Кожевников: «Авангард» и «Автомобилист» делают трансферы ради трансферов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о введённом жёстком потолке зарплат в КХЛ.
«Самое главное, что жёсткий потолок наконец-то начал работать, это большой плюс, что мы и видим по рынку. Раньше в КХЛ было два-три лидера, теперь же ведущих команд — восемь-десять! Это конкуренция и это интрига.
При этом остаюсь сторонником повышения уровня этого потолка. К сожалению, курс рубля падает, это отражается на возможностях ведущих клубов подписать или игроков уровня сборной России, или сильных легионеров. Те же легионеры у нас ходят по кругу, их уровень не растёт, нет обновления. В то же время не секрет, что у вышеназванной группы из восьми команд могли бы найтись ресурсы для подписания более качественных игроков. И уровень лиги стал бы выше.
Негативные события на рынке? Очень много переходов. Некоторые команды, на мой взгляд, злоупотребляют перестановками, иногда идут трансферы ради трансферов. Речь, например, об „Автомобилисте“ и „Авангарде“, — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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