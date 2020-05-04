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Коньки одного из авторов «Чуда на льду» продали за $ 97 тыс.

Коньки одного из авторов «Чуда на льду» продали за $ 97 тыс.
Хоккей / Прочие 0

Коньки экс-голкипера сборной США Джима Крэйга, в которых он выступал на зимней Олимпиаде 1980 года в составе сборной США, были проданы на аукционе. Как сообщает Sports Collectors Daily, коньки купили за $ 97 тыс. В этих коньках Крэйг играл за сборную США во время «Чуда на льду».

«Чудо на льду» — хоккейный матч между сборными СССР и США, прошедший 22 февраля 1980 года на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде. Выступая в ранге действующих чемпионов мира и победителей Олимпийских игр, советская команда неожиданно проиграла со счётом 3:4 американской сборной, составленной из игроков студенческих команд. Матч сыграл решающую роль в распределении медалей в хоккейном турнире.

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