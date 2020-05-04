Олег Евенко опроверг информацию о своём переходе в «Салават»

Защитник минского «Динамо» Олег Евенко опроверг информацию об интересе к нему уфимского «Салавата Юлаева».
«Возможный переход в Уфу? Я ничего не слышал о «Салавате». Почему хорошо жить в Беларуси? Я в Минске вырос, живу здесь. Был ещё в Гродно, очень понравился город. В Минске соблюдается баланс по сравнению с Москвой, где абсолютный хаос и муравейник. У нас можно много чем заняться, найти где покушать, в какую сферу пойти. Есть много вариантов, и в то же время здесь не слишком бешеный темп жизни.
Принципы Вудкрофта? Принципы достаточно простые. Он хочет, чтобы все полностью выкладывались, понимали систему, по которой мы играли, и всегда по ней действовали. Когда ты выполняешь систему, то можешь креативить. Система достаточно жёсткая. Он прививает то, что мы в каждой ситуации заведомо знать, как действовать. Уже в голове это должно быть. Система для того и существует, чтобы быть предсказуемым для партнёра на льду. Приходит к твоему партнёру шайба, ты знаешь, где эта шайба окажется дальше. Ты играешь дальше и можешь действовать на опережение. Если кто-то сработал не по системе, страдают абсолютно все», — цитирует Евенко официальный сайт клуба со ссылкой на эфир игрока в «Инстаграме».
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