Паскуале: могу вернуться в «Барыс» после завершения контракта с «Локомотивом»

Подписавший контракт с ярославским «Локомотивом» голкипер Эдди Паскуале рассказал, почему не остался в казахстанском «Барысе».
«Барыс» предложил мне новый контракт, и я хотел остаться. Но мы не смогли договориться о новом трудовом договоре, который был бы справедливым для обеих сторон. Предложение «Барыса» было не таким хорошим, как у «Локомотива».
Играть под руководством Андрея Скабелки — большой плюс для меня. Я хорошо знаю его требования и представляю, чего ждать в новом клубе.
Могу ли я потом вернуться в «Барыс»? Как говорится, никогда не говори «никогда». Возможно, после завершения моего контракта с «Локомотивом» я вернусь в «Барыс». Мне нравилось играть в «Барысе», это было хорошее время. Поэтому всё возможно», — цитирует вратаря Sports.kz.
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