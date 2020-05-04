Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Паскуале: могу вернуться в «Барыс» после завершения контракта с «Локомотивом»

Паскуале: могу вернуться в «Барыс» после завершения контракта с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

Подписавший контракт с ярославским «Локомотивом» голкипер Эдди Паскуале рассказал, почему не остался в казахстанском «Барысе».

«Барыс» предложил мне новый контракт, и я хотел остаться. Но мы не смогли договориться о новом трудовом договоре, который был бы справедливым для обеих сторон. Предложение «Барыса» было не таким хорошим, как у «Локомотива».

Играть под руководством Андрея Скабелки — большой плюс для меня. Я хорошо знаю его требования и представляю, чего ждать в новом клубе.

Могу ли я потом вернуться в «Барыс»? Как говорится, никогда не говори «никогда». Возможно, после завершения моего контракта с «Локомотивом» я вернусь в «Барыс». Мне нравилось играть в «Барысе», это было хорошее время. Поэтому всё возможно», — цитирует вратаря Sports.kz.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020