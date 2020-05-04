Широков — об обмене в «Спартак»: другие варианты даже не рассматривал

Нападающий Сергей Широков прокомментировал свой обмен из омского «Авангарда» в московский «Спартак».



«Это не было сюрпризом для меня. Знал, что существует такой вариант, общался с тренерским штабом «Спартака». В моём контракте с «Авангардом» был пункт, что без моего согласия клуб не может совершить обмен. Я ни с кем не общался в «Авангарде» до обмена. С инициативой выступил «Спартак», меня хотели видеть в команде и руководство, и тренеры. Я прекрасно с ними знаком. Олег Валерьевич Знарок сыграл большую роль в моей хоккейной жизни, поэтому не терпится поработать с ним снова. Я другие варианты даже не рассматривал.



Самый памятный момент работы со Знарком? Наверное, как и для всех, это победа на Олимпийских играх, но не будем забывать и о золотой, серебряной и бронзовой медалях чемпионатов мира, выигрыше Кубка Гагарина. Так что было много памятных моментов, и, надеюсь, многие ждут нас впереди», — цитирует Широкова официальный сайт КХЛ.

«Спасибо за всё, Серёга. Удачи тебе, будем скучать». «Авангард» — об уходе Широкова