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Александр Протапович вернулся в «Автомобилист»

Александр Протапович вернулся в «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Александр Протапович в следующем сезоне будет защищать цвета екатеринбургского «Автомобилиста», информирует хоккейное агентство Winners в «Инстаграме». 23-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.

Прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги Протапович начинал как раз в «Автомобилисте», откуда его 8 ноября 2019 года обменяли в рижское «Динамо». Всего в сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 12 (5+7) баллов при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. В латвийском клубе Протапович проводил на площадке 17 минут и две секунды за матч.

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