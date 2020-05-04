Д. Вишневский: в «Спартаке» всё поменялось по сравнению с командой, игравшей в Сокольниках

Защитник Дмитрий Вишневский прокомментировал подписание нового контракта с московским «Спартаком».



«Ждал ли новый контракт? Конечно. Восьмой сезон за „Спартак“? У меня был большой перерыв. Очень сильно всё поменялось по сравнению с тем старым «Спартаком», который играл в Сокольниках, в родном для команды месте. Мы сейчас в совершенно в другом месте базируемся, в клубе поменялось руководство, тренеры, персонал… Поэтому для меня это в какой-то степени новая страничка в составе «Спартака».



Как провожу время на самоизоляции? Как и все. Сижу дома, правда, за городом. Иногда тренируюсь и готовлюсь к сезону. Ничего особенного. Просто хорошо, что я за городом нахожусь», — приводит слова защитника официальный сайт «Спартака».

Защитник Дмитрий Вишневский продолжит играть за «Спартак»