«Авангард» подписал новый контракт с Андреем Стасем
Хоккейный клуб «Авангард» подписал новый контракт с нападающим Андреем Стасем, информирует официальный сайт «ястребов». 31-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на один сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Стась принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 3 (1+2) балла при показателе полезности "-7" и 35 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 13 минут и 19 секунд за матч. В шести матчах Кубка Гагарина Стась очками не отметился, завершив турнир с показателем полезности "-2" и отсутствием штрафов.
Напомним, «Авангард» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2-4).
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