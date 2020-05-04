Лучший защитник-бомбардир сезона КХЛ Лехтонен перешёл в «Торонто»
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с защитником Микко Лехтонен, информирует официальный сайт канадской команды. Игрок поставил подпись под соглашением сроком на один сезон. Ранее хоккеист расторг контракт с «Йокеритом», хотя его контракт с клубом из Хельсинки должен был действовать ещё один год.
В минувшем сезоне 26-летний Лехтонен дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах Микко забросил 17 шайб и сделал 32 результативные передачи при показателе полезности "+26". В шести матчах плей-офф в активе защитника 4 (1+3) очка при полезности "+1".
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