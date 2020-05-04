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Генменеджер «Динамо» М: уход Петерссона — это бизнес, есть несколько вариантов замены

Генменеджер «Динамо» М: уход Петерссона — это бизнес, есть несколько вариантов замены
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов прокомментировал решение нападающего Андре Петерссона перейти в ярославский «Локомотив».

«К сожалению, нам не удалось сохранить первое в звено в прошлогоднем сочетании. Андре Петерссон принял предложение другого клуба. Со своей стороны мы не смогли в полной мере удовлетворить потребности хоккеиста, учитывая введение жесткого потолка зарплат. Могу сказать, что переговоры шли в хорошем русле. Это бизнес. Призываю динамовских болельщиков не расстраиваться. Клуб имеет несколько вариантов замены Андре Петерссону», — приводит слова функционера официальный сайт «Динамо».

В прошедшем сезоне 29-летний хоккеист защищал цвета московского «Динамо». Нападающий провёл 47 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал 39 (17+22) очков при показателе полезности "+10" и 28 минутах штрафного времени. Игрок проводил на площадке 16 минут и 56 секунд за матч. В шести встречах Кубка Гагарина нападающий набрал 6 (5+1) баллов.

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