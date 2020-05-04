Источник: «Динамо» М планирует подписать Стрёмвалля в качестве замены Петерссону

Нападающий Мальте Стрёмвалль может продолжить карьеру в московском «Динамо». Об этом сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Игрок является ограниченно свободным агентом в КХЛ.
По данным источника, «Динамо» ищет замену шведскому форварду Андре Петерссону, который перешёл в ярославский «Локомотив». Контракт Стрёмвалля с южанами был рассчитан до 30 апреля. Также к 25-летнему нападающему проявляет интерес омский «Авангард».
Минувший сезон стал для Стрёмвалля первым в Континентальной хоккейной лиге. В 52 матчах за «Сочи» нападающий записал на свой счёт 39 (21+18) баллов при показателе полезности «+6» и 12 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводит на площадке 17 минут за матч.
В прошлом сезоне Стрёмвалль стал лучшим снайпером и бомбардиром чемпионата Финляндии в составе «КооКоо». Мальте забросил 30 шайб и сделал 27 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата.
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