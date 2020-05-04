Гатиятулин подписал контракт с «Трактором» на три года

Новым главным тренером челябинского «Трактора» назначен Анвар Гатиятулин, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на три сезона.

«Я рад вернуться в Челябинск, в «Трактор». С сегодняшнего дня приступаю к работе. Благодарю за доверие», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.

Гатиятулин возглавлял челябинский клуб в период с 2015 по 2018 год, после чего вошёл в тренерский штаб СКА. В сезоне-2017/2018 Гатиятулин привёл челябинский клуб к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.

Последние два сезона специалист работал в тренерском штабе СКА и сборной России. На чемпионате мира 2019 года национальная команда стала бронзовым призёром. В сезоне-2018/2019 СКА завоевал бронзовые медали чемпионата России.

«Трактор» в минувшем сезоне занял 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.