Гатиятулин подписал контракт с «Трактором» на три года

Новым главным тренером челябинского «Трактора» назначен Анвар Гатиятулин, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 44-летним специалистом рассчитан на три сезона.
«Я рад вернуться в Челябинск, в «Трактор». С сегодняшнего дня приступаю к работе. Благодарю за доверие», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.
Гатиятулин возглавлял челябинский клуб в период с 2015 по 2018 год, после чего вошёл в тренерский штаб СКА. В сезоне-2017/2018 Гатиятулин привёл челябинский клуб к бронзовым медалям чемпионата КХЛ.
Последние два сезона специалист работал в тренерском штабе СКА и сборной России. На чемпионате мира 2019 года национальная команда стала бронзовым призёром. В сезоне-2018/2019 СКА завоевал бронзовые медали чемпионата России.
«Трактор» в минувшем сезоне занял 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.
- 4 мая 2020
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